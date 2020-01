Virus, italiano in Cina a Sky tg24: Siamo reclusi in casa

Sono confinato tra le mura di casa chiaramente, esco poco. Ci sono stati casi di coronavirus? Persone in quarantena sì, ci sono stati chiaramente casi. Si parla a Chongqing per numero di casi dopo Wuhan, quindi la seconda. Wuhan conta più di mille casi, credo, ormai. Chongqing, guardavo poco fa, ne contava più di 100. Come state vivendo queste ore? Queste ore ormai le vivo con molta noia, ecco. Giornate vuote perché oltre a fare la spesa, uscire per fare la spesa… Ecco, mi limito solo a uscire per andare al supermercato a comprare da mangiare e a comprare l’acqua. Le misure precauzionali sono quelle di base, quindi bisogna indossare assolutamente la mascherina, evitare i luoghi affollati, che ormai adesso non esistono perché in giro c'è pochissima gente e poi, ecco, raccomandano chiaramente di lavarsi spesso, lavarsi sempre le mani. Le scuole sono chiuse. Noi dovevamo riprendere le lezioni questo fine settimana o, al massimo, il prossimo lunedì, il 3 febbraio, ma è stato tutto, insomma, spostato a data ancora da confermarsi.