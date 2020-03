Virus, Johnson: lavorate da casa, evitate pub e teatri

È il tempo, per ognuno di noi, di cessare qualsiasi contatto non essenziale con gli altri, evitando così inutili problemi. Abbiamo bisogno che la gente cominci a lavorare da casa, se possibile. Dovreste evitare pub, club, teatri e altri luoghi di questo tipo. Rivolgetevi al nostro sistema sanitario solo in caso di effettiva necessità e, per favore, andate online, invece di telefonare.