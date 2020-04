Virus, Papa: il Signore ci dia il coraggio delle donne

È un omaggio alle donne, alle donne che resistono in tutti i luoghi in cui sono chiamate in questi giorni di pandemia, quello che fa Papa Francesco nel giorno di Pasquetta, è il giorno in cui il Vangelo racconta delle donne che vanno Sepolcro e ricevono per prime l'annuncio della resurrezione di Cristo. Il Signore ci dia il coraggio che hanno le donne di andare sempre avanti, dice Bergoglio. Donne medico, infermiere, agenti delle forze dell'ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità e tante mamme, sorelle, nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili, preghiamo per loro, perché il signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenere insieme alle loro famiglie. In giornata si è venuto a sapere della telefonata che Bergoglio ha fatto una donna, una suora che è medico volontario in un ospedale a 9 km da Bergamo, Suor Angela Bipendu, per ringraziare lei e tutti i medici e personale sanitario che si prodiga in questo periodo e nel momento del regina Coeli parla anche delle donne che subiscono violenza familiare. A volte esse sono a rischio di subire violenza per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Nella messa mattutina, Francesco aveva pregato per i politici che stanno preparando il dopo pandemia, augurandosi che i governanti sappiano trovare strade per il bene del popolo e perché gli uomini sappiano cambiare i loro riferimenti sociali e culturali per seguire solidarietà e non il Dio denaro e al termine della preghiera domenicale, prima di affacciarsi alla finestra dello studio papale, su una Piazza San Pietro vuota, per impartire la benedizione finale, il Papa parla dei Paesi più colpiti dal coronavirus. In modo speciale l'Italia, gli Stati Uniti d'America, la Spagna, la Francia, e la lista è lunga. Prego per tutti loro.