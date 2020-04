Virus, Papa prega per i farmacisti

In questi giorni mi hanno rimproverato perché ho dimenticato di ringraziare un gruppo di gente che lavora. Ho ringraziato i medici, infermieri, volontari. Lei si è dimenticato dei farmacisti. Anche loro lavorano tanto per aiutare gli ammalati o uscire dalla malattia. Preghiamo anche per loro.