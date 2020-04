Virus, Von Der Leyen: avremo bisogno di piano Marshall

Ho detto spesso che l'Europa ha bisogno di un Piano Marshall. Avremo bisogno di investimenti pubblici e privati per ricostruire l'economia, per creare posti di lavoro. Questi investimenti devono essere rapidi. La chiave è un forte bilancio europeo che ha dei vantaggi. Ha la fiducia di tutti gli Stati Membri, è trasparente, le regole sono chiare, si è consolidato come motore di innovazione e come strumento di investimenti. Ma questo bilancio settennale dovrà distinguersi dagli altri bilanci, dovrà dare la risposta europea alla crisi del coronavirus, dovrà fare molto, dovrà far riprendere il mercato unico. Una frammentazione di questo mercato unico dovrà essere evitata, dovrà rafforzare la forza di resistenza dell'Europa, dovrà promuovere investimenti.