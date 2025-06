1000 Miglia, le emozioni della corsa automobilistica

1900 chilometri, 5 giornate di gara e oltre 400 gioielli su ruote che attraversano i luoghi più iconici dell'Italia. Questi i numeri della 1000 Miglia 2025. La corsa più bella del mondo, così veniva definita la storica Freccia Rossa da Enzo Ferrari. Una definizione adatta anche alla rievocazione attuale, passata da una corsa di velocità ad una gara di regolarità, con le vetture iscritte e impegnate in prove di media, cronometrate e passaggi ai controlli orari obbligati per non incappare in penalità. Del passato è ritornato il tracciato a 8, che quest'anno da Brescia ha visto la carovana andare verso Roma, passando per Sirmione, Ferrara, Siena e poi risalire attraverso Orvieto, Arezzo, Cervia e ancora Livorno, Viareggio, Parma e infine nuovamente Brescia, dove si scoprirà il vincitore dell'edizione 2025. Un'edizione caratterizzata anche da importanti anniversari: per Mercedes che celebra il successo overall di Sir Stirling Moss a bordo della sua 300 SLR, oltre che inaugurare i primi due classic partner italiani, ma anche per Stellantis. Il gruppo, grazie all'Heritage Hub, ha omaggiato i settant'anni di Fiat 600, mettendo su strada un esemplare del 1955 della sua collezione, affiancato in qualità di support car, dalla nuova 600 in versione hybrid MHEV, oltre che dalla nuova Abart 600e. .