Porsche Italia fa 40 anni e lancia una serie speciale

40 anni di Zuffenhausen in Italia. Il brand tedesco festeggia un importante traguardo sul nostro mercato e lo celebra con una serie in edizione limitata, declinata sulla 911 Carriera GTS e sulla Taycan 4S: la Market Edition 40 Porsche Italia. 40 esemplari, appunto, dell 911 che indicano gli anni di presenza sul nostro mercato e 12 per la sportiva elettrica che vanno a sottolineare le 12 gamme di vetture vendute nel nostro Paese. "40 anni fa, nel 1985, nasceva Porsche Italia, l'azienda che ha il compito di promuovere il brand Porsche nel nostro Paese, e abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario importante con una Market Edition, quindi con due vetture, la 911 che è la nostra vettura più iconica e Taycan che è la nostra vettura che ha iniziato il percorso di elettrificazione. Questa Market Edition è stata realizzata in collaborazione con un brand della moda molto importante in Italia che è Ferragamo, ed è stata interamente realizzata presso la nostra exclusive manufacture in Germania. Volevamo, attraverso questa collaborazione, riuscire a fondere quello che è lo stile Porsche, con alcuni elementi tipici della cultura e dell'estetica italiana. Direi che ci siamo perfettamente riusciti perché questa vettura è molto elegante e molto, allo stesso tempo, discreta, ma è piena di piccoli particolari che la rendono veramente speciale".