BMW Serie 2 gran coupè, sportiva e tecnologica

Amici di Drive Club, questa è la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé. 3 aggettivi per descriverla: elegante, sportiva e tecnologica. E allora non ci resta che salire a bordo e provarla. Siamo andati in Puglia e tra distese di ulivi e trulli, tra Fasano e Brindisi, abbiamo guidato la Gran Coupé M235 2000 turbo benzina da 300 cavalli. E ancora una volta BMW dimostra le sue capacità di innovare, e in questo caso ridefinire, il segmento delle berline compatte premium. Linee morbide, carrozzeria più lunga di 3 cm rispetto al precedente modello, mentre il passo rimane invariato. Frontale affilato, mascherina bassa, cambio automatico a 7 marce, trazione integrale, e si va da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Sotto al cofano la nuova serie Gran Coupé offre ben 6 versioni disponibili, da scegliere in base a gusti e stile di guida. BMW ha equipaggiato la Serie 2 Gran Coupé con le più recenti tecnologie, tra cui sistemi di assistenza alla guida avanzati e infotainment di ultima generazione. Il curved display a doppio schermo si può comandare anche a gesti. Dentro è molto moderna, gli spazi sono ampi e ben rifiniti, il bagagliaio è capiente, quindi ideale anche per lunghi viaggi. La Serie 2 Gran Coupé è piacevole alla guida, ma per un pizzico di potenza in più basta attivare il boost dall'aletta dietro il volante. E se le manovre e i parcheggi sono un problema, la Serie 2 Gran Coupé fa da sola. Si possono memorizzare, ad esempio, i posti auto che utilizziamo e la BMW si sistema in autonomia. E infine, il prezzo: per la versione xDrive della M235 si parte da 60.700 euro.