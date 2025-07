Torino, presentata a Mirafiori la nuova Fiat 500 ibrida

Questa che vedete è la linea della nuova Fiat 500 ibrida. Siamo all'interno dello storico stabilimento di Mirafiori a Torino e qui si stanno già montando i veicoli pre serie, perché la produzione partirà a novembre 2025 e i primi 5.000 esemplari saranno consegnati a dicembre. L'obiettivo è produrre più di 100.000 vetture all'anno, oltre alla 500 elettrica che in questa fabbrica viene costruita dal 2020. Per Fiat quest'auto segna il rilancio di Mirafiori e per Stellantis rappresenta il fulcro del piano Italia. "Il piano Italia di Stellantis riparte da Fiat, Fiat riparte da Mirafiori, Mirafiori la rilanciamo in tre fasi, fase uno, la nuova 500 ibrida. Scommettiamo sul cliente, torniamo a proporre una 500 accessibile. Fase 2. In occasione dei 70 anni di 500 nel 2027 torneremo a parlare di elettrico, ma in modo diverso, con una macchina elettrica finalmente accessibile. E poi fase 3, un po' più remota, stiamo già lavorando alla futura generazione della 500. Sappiamo già dove sarà prodotta, sarà prodotta qui a Mirafiori." Per il momento il presente assume le forme sinuose di questa mild hybrid con motore 1.000 a 3 cilindri da 70 cavalli e cambio manuale. Prezzo di partenza 17.000 € con l'ambizione e la responsabilità di far ripartire un settore in grande difficoltà anche con l'indotto. "Con questa 500 ibrida riusciremo ad arrivare alle 140-150.000 auto prodotte all'anno a Mirafiori e questo garantisce indotto, cioè l'occupazione perché la 500 ibrida è fatta con 140 fornitori italiani e con 70 fornitori piemontesi. E' un segnale importante, ma non è un segnale definitivo che ci consente di guardare al futuro con tranquillità. Qui abbiamo bisogno di un altro modello, almeno che ci consenta di guardare al futuro con un po' più di serenità. È un primo passo, ma non è ancora la maratona.".