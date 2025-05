Octa, il Defender pronto a tutto anche in off-road

Potente, lussuosa, capace di superare qualsiasi ostacolo e più resistente che mai. Defender Octa è la massima espressione del fuoristrada britannico in termini di performance e capacità off-road, una nuova top di gamma inarrestabile ed esclusiva che spinge i confini ancora più in là. Un destino che porta già nel nome, non casuale. È infatti un richiamo all'ottaedro, il taglio che viene dato alla diamante, sottolineandone intrinsecamente durabilità ed esclusività. Una forma che ritroviamo anche sulla carrozzeria, con la nuova grafica presente sul pannello Signature Graphic. Rispetto al resto della famiglia Defender, la Octa vanta un'altezza da terra aumentata di 28 mm e un assetto più largo di 68 mm, migliorando così anche la stabilità in off-road. Impressionante anche la capacità di guado, 1.000 mm, mentre dal punto di vista del design ritroviamo un nuovo paraurti anteriore con una presa d'aria maggiorata per raffreddare il motore e lo skid plate in grafite dove c'è il gancio di traino fisso. In coda invece spiccano i 4 terminali di scarico quadrati, integrati nel paraurti. Gli interni sono simili al resto della gamma, anche se ci sono due piccole ma sostanziali differenze. La prima è rappresentata dalle sedute, con un guscio avvolgente che integra anche i poggiatesta, garantendo sportività e, ovviamente, anche comfort. La seconda invece è posta sulla razza inferiore del volante. È il bottone Octa, che consente di andare a liberare tutte le potenzialità di questa vettura. Un tasto quasi magico, dunque, che consente di accedere a quelle modalità Octa di cui vi parlavamo in precedenza, una che aumenta la dinamica e l'altra dedicata proprio all'off-road. Tutte supportate dal V8 twin turbo, da 635 cavalli e 750 newton metri di coppia massima, per uno 0-100 che si consuma in 4 secondi e una velocità massima di 250 km/h, che scende a 159 o a 209 Km/h se si scelgono i pneumatici specifici proprio per il fuoristrada. Numeri impressionanti per una vettura che supera ampiamente le 2 tonnellate. Peso che, alla fine, su strada si sente quando si vanno a effettuare dei cambi di direzione, con i trasferimenti di carico che effettivamente arrivano a chi si trova al volante come feedback ma che vengono assorbiti al meglio, specialmente dal punto di vista del rollio e del beccheggio, dalle sospensioni semiattive. Tutti elementi testati al meglio a Les Comes, il paradiso dell'off-road, un terreno da 800 ettari con 80 km di piste, compreso un piccolo circuito ad alte prestazioni in stile Dakar. Due le versioni disponibili, Octa ed Edition One, con prezzo a partire da 189.300 euro. Forza e resistenza rendono questa declinazione del fuoristrada britannico unica nel suo genere. Si dice che un diamante sia per sempre e Defender Octa, dal canto suo, pur non garantendo l'eternità, può mostrarti come ci siano infinite possibilità da esplorare al volante, su strada e, ovviamente, in off-road.