Pirelli P Zero, quinta generazione pensato con AI

40 anni, 5 generazioni. P Zero è sempre sinonimo di Pirelli. Uno pneumatico all'insegna del progresso tecnologico, della sostenibilità, della sicurezza e ovviamente delle performance. Un prodotto che dal 1985, dalla Lancia Delta stradale, è arrivato ad equipaggiare tutte le supercar più performanti al mondo. "P Zero è diventato sinonimo di Pirelli nel tempo, ha iniziato il suo cammino a metà degli anni 80 e da lì è stata una storia di continuo successo ed è stato anche lo stimolo per focalizzare la Pirelli sull'alto di gamma. La capacità di creare un prodotto come questo, in un mondo dove prevalevano i giganti la Pirelli è riuscita a far prevalere la qualità e la tecnologia. E P Zero è un punto fondamentale in questo cammino. Gli ingegneri di Pirelli hanno svolto test specifici utilizzando l'intelligenza artificiale e strumenti virtuali al fine di ridurre sensibilmente i tempi di progettazione, grazie proprio a soluzioni innovative che hanno consentito di comprendere tutte le dinamiche di funzionamento dello pneumatico. Il P Zero è stato infatti, da sempre, un laboratorio di sviluppo, portando su strada innovazioni quali Elect, il primo pneumatico specifico per Bev e PHB che aumenta anche l'autonomia, e P Zero E, primo prodotto ultra-high performance con il 55% di materiale di origine naturale. Questa quinta generazione è caratterizzata innanzitutto da un nuovo battistrada con scanalature ottimizzate, migliora l'impronta su strada che aumenta e quindi garantisce anche una maggiore stabilità in curva, ma soprattutto il nuovo P Zero è subito riconoscibile grazie alle grafiche specifiche e alle marcature in rilievo. La nuova generazione di Pirelli P Zero migliora sensibilmente l'handling sia su strada che in pista, come vi abbiamo raccontato in occasione della nostra prova sull'asfalto dell'autodromo di Monza, con uno sviluppo virtuale ma anche ovviamente pratico sia su asfalti asciutti che su quelli bagnati. Tra l'altro è stato migliorato anche il tempo di frenata, tutti elementi che vanno a rendere questo prodotto ancor più performante. Una gamma che varia da 18 a 23 pollici, con oltre 50 diversi esempi di applicazione della tecnologia P Zero che si vanno ad unire ad una famiglia di un prodotto già molto ampia. In 40 anni sono state realizzate oltre 3.000 versioni e oggi oltre il 50% delle vetture premium e di altissima gamma utilizzano proprio questo pneumatico: da Ferrari a Lamborghini, da Pagani a Porsche, passando per McLaren. Sviluppato per migliorare ulteriormente i suoi già elevatissimi standard, abbinando prestazioni migliorate ad un comfort superiore, Pirelli P Zero rappresenta una famiglia di pneumatici d'avanguardia, simbolo di innovazione continua.