Coronavirus, Salvini: "No a Mes, è rapina legalizzata"

Emettiamo buoni del tesoro italiani per investitori italiani, chiediamo l'intervento della Banca Centrale Europea, ma rifiutiamo di indebitare il nostro Paese e i nostri figli con uno strumento come il MES, senza oltretutto nessun passaggio parlamentare. Chiediamo, a nome del popolo italiano, che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, già settimana prossima, vengano in Parlamento a dire che cosa stanno facendo e che il Parlamento, che rappresenta il popolo, voti. No al MES, che è una rapina legalizzata.