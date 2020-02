Allerta Virus, Di Maio: blocco voli fino a calo contagi

Per quanto riguarda il tema del blocco, come ho già detto, resterà in funzione finché sarà opportuno e finché la comunità scientifica non ci dirà che c'è un rallentamento dell'epidemia. E' chiaro ed evidente che, allo stesso tempo, lavoreremo molto di più come Governo italiano ad aiutare il Governo cinese per tutte le richieste che vorranno avanzare rispetto al momento che stanno vivendo.