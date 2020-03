Allerta virus, D'Incà: serve "sistema Italia" per rilancio

Chiamiamolo “Sistema Italia” allora, chiamiamolo un momento in cui ci si guarda in faccia. Avremmo affrontato una sfida molto importante. Se io penso a una settimana fa, eravamo qui a parlare di prescrizione e di intercettazioni e sembra un'era geologica fa. Oggi parliamo, invece, di sicurezza nazionale sanitaria, parliamo di un rilancio del nostro Paese. Non faccio mie queste parole, ma in un momento di crisi c'è un'opportunità dentro e l'opportunità, forse, è di poter effettivamente rilanciare il nostro Paese con grande coraggio, cosa che nel passato, ogni tanto, probabilmente è mancata perché c'è sempre stato, un po', lo scontro politico all'interno. L'obiettivo deve essere comune, cerchiamo di poter lavorare insieme.