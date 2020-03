Amendola: basta polemiche, ora lavorare su atti concreti

Il Governo, in 5 giorni, ha messo su una manovra da 25 miliardi, il DL Cura Italia, che ha una portata di risorse che non si vedevano da anni. Il Governo è sempre stato aperto ad incontri con l'Opposizione, l'abbiamo fatto le settimane scorse. Credo che quelle che sono le parole del presidente Mattarella, unità e responsabilità, in questa fase, valgano per tutti, quindi poche polemiche, lavorare sugli atti, il Parlamento esaminerà la proposta del Governo. Quello che tanti cittadini ci chiedono, in queste ore di sacrificio, è smetterla con continue battute, polemiche, magari di chi cerca sempre di alzare i toni, ma metterci tutti al lavoro per dare un segnale di concretezza al nostro Paese.