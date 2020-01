Amendola: bene scelta Zingaretti per aprire il partito

Zingaretti fa una scelta giusta: aprire il partito, rilanciare un centrosinistra popolare aperto a nuove esperienze, bisogni anche rappresentanze. Io credo che il partito, i democratici, sarà un lavoro che coinvolgerà tanti che sono lontani dalla politica. Questo credo che sia il senso dell'intervista del segretario del lavoro che dobbiamo fare. Riaprire la politica delle passioni non chiuderla in un continuo litigio quotidiano come avviene purtroppo da troppo tempo.