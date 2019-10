Amendola: coalizione nata per fare scelte per il Paese

Questa coalizione è composta da quattro partiti, è una coalizione che ovviamente è nata ad agosto sull'esplosione del precedente Governo, è una coalizione che è nata per fare delle scelte, dal punto di vista dell'economia e della sicurezza del Paese, nei rapporti con l'Unione europea, per dare stabilità a questo Paese, quindi il lavoro che tutti i partiti della coalizione e il Presidente del Consiglio si impegnano a fare è andare su questa rotta. Speriamo che nei prossimi appuntamenti si alzino i toni contro l'avversario, non contro gli alleati.