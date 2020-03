Amendola: Ue sia unita e determinata

Ogni Paese pone dei fondi statali a garanzia, che producono uno scudo. L'Italia arriva fino a 350 miliardi, altri Paesi (la Spagna, la Francia e la Germania), in base anche alle proporzione del Pil e della popolazione, sono scese in campo con misure equivalenti. Poi, c'è la seconda parte, come dicevo all'inizio, di politiche coordinate a livello di Commissione e di BCE, che devono accompagnare questo sforzo, e sarà uno sforzo – diciamoci la verità – che continuerà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Su questo, credo che l'unità dei Paesi europei sia fondamentale, perché siamo tutti dentro una vicenda globale che tocca l'economia reale, non tocca solo il panico sui mercati, tocca l'economia del nostro continente e di altri continenti. Ci si deve muovere, quindi, in maniera unitaria, in maniera molto determinata.