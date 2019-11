ArcelorMittal, Zingaretti: serve unità politica e nel Paese

Credo che dietro al Governo ci sia tutta l'Italia per costringere l'azienda a trattare com'è giusto che sia, quindi bisogna ora continuare così, con questa grande unità e chiamando la società alle proprie responsabilità perché si parla di lavoro e soprattutto di una grande azienda sulla quale non si scherza. Dalla riunione di ieri, dopo una discussione, invece è uscita una situazione, una posizione unitaria. Disposti anche a rivedere quel punto se però, come ha detto il Presidente del Consiglio ieri sera, se, ripeto, l'azienda volta pagina e ammette che ha un problema di crisi industriale.