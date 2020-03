Arcuri: imploriamo italiani rispettare regole

È davvero importante attenersi alle prescrizioni che il Governo ha dato, consapevoli, come siamo tutti, che sono prescrizioni difficili, inusuali, quasi non contemporanee. Abbiamo notizia che la stragrande maggioranza degli italiani le rispetta, vi imploriamo di rispettarle. A tutti gli italiani, dobbiamo fare in modo che questa emergenza non si diffonda anche nelle Regioni dove finora è stata contenuta la sua portata.