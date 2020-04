Arcuri, non può esserci ripresa economica senza sicurezza

E poi dobbiamo capire che è sbagliato e clamorosamente sbagliato comunicare una sorta di conflitto tra la salute e la sicurezza da un lato, la ripresa economica, il prodotto interno lordo dall'altro. Non c'è una competizione tra questi due aspetti, anzi, senza la salute e senza la sicurezza, la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Non ci sarebbe se non per un tempo troppo breve a produrre gli effetti benefici che tutti noi auspichiamo.