Arrigoni su Ilva: "Regole Ue vietano aiuti di stato"

Le regole europee vietano la nazionalizzazione, vietano gli aiuti di Stato. Peraltro, per una nazionalizzazione ci vorrebbero da parte del Governo l'individuazione di diversi miliardi di euro. Allora, abbiamo a che fare con un Governo tra i più europeisti degli ultimi anni. Ebbene, se avete questa forza presentatela alla Commissione europea per far venir meno o alleggerire questi vincoli sia in termini di di norme sia in termini di soldi.