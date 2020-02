Ascani (Pd): "Questo è l'unico governo possibile"

Io credo che questo sia l'unico Governo possibile al momento, a meno che Renzi non ne immagini uno con dentro Salvini, ma credo di no conoscendo Renzi. Il Partito Democratico è stato chiaro: o va avanti questo Governo oppure per noi la legislatura è finita perché già la formazione di questo Governo è stata per il Partito Democratico una scommessa dopo tanto tempo in cui noi avevamo detto che non saremmo andati al Governo con il Movimento 5 Stelle. Adesso l'idea che dopo qualche mese si tiri giù un Governo per farne un altro francamente per noi è oggettivamente inaccettabile.