Azzolina: a settembre le scuole devono riaprire in sicurezza

Il quattro piano piano l'Italia riaprirà. Vediamo che cosa accadrà nelle prossime due settimane. Le prossime due settimane saranno fondamentali. Nessuno vuole pensare: "libera tutti", nessuno deve pensare che dal quattro saremo tutti in giro come se nulla fosse successo prima, perché rischieremmo di annullare i risultati che abbiamo ottenuto adesso, invece dobbiamo arrivare a quest'estate con un grado di certezza tale da pensare che a settembre le scuole riaprono perché devono riaprire. È un sacrificio enorme che stiamo chiedendo adesso alle famiglie, agli studenti, ma per uscire da questa situazione perché l'Italia ha diritto ad uscire da questa situazione. Il quattro riapriamo pian piano le attività produttive, perché economicamente il Paese deve ripartire, vediamo come va. Vediamo come va la curva dei contagi e da lì, progressivamente prenderemo tutte le decisioni, ma sempre con un principio di precauzione e di prudenza.