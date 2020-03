Azzolina: Scuole riaperte solo con massima sicurezza

Ho chiesto agli uffici del Ministero di predisporre più piani di azione, in base a diversi scenari possibili, legati alla data di riapertura delle scuole che, ribadisco, si avrà quando il quadro epidemiologico lo consentirà, garantendo, quindi, la massima sicurezza a tutti gli studenti. I docenti, gli studenti e le loro famiglie, ai quali forniremo il massimo supporto, saranno messi nelle condizioni migliori per svolgere un esame serio e riceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità che saranno adottate non appena avremo un quadro, anche temporale, più definito.