Baldino: ridurre tempi del processo, lo chiedono i cittadini

Abbiamo già aumentato gli stipendi a 16 milioni di lavoratori che da luglio avranno fino a 100 euro in più in busta paga. Adesso siamo al lavoro per abbassare le tasse alle imprese per introdurre il salario minimo e per ridurre i tempi del processo è quello che i cittadini ci hanno chiesto.