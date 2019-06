Ballottaggi, domenica al voto 136 Comuni

Da Nord a Sud, molte città capoluogo sono chiamate nuovamente alle urne per scegliere il Sindaco. Domenica 9, infatti, è il giorno dei ballottaggi, da Campobasso ad Avellino, da Livorno a Ferrara, passando per Reggio Emilia e Potenza fino a Foggia: queste le sfide più interessanti. In totale sono 136 comuni in cui si voterà,124 sopra i 15 mila abitanti e 12 sotto questa soglia, circa 4 milioni e mezzo di italiani, 16 milioni chiamati alle urne al primo turno lo scorso 26 maggio. Tra le sfide più significative c'è sicuramente Livorno: la città avrà un Sindaco che non sarà espressione della forza che ha governato negli ultimi anni con Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle. Al ballottaggio vanno, infatti, Luca Salvetti, centrosinistra, e Andrea Romiti, centrodestra. A Ferrara, in Emilia Romagna, sfida tra il candidato del centrodestra, Alan Fabbri, e quello del centrosinistra, Aldo Modonesi, mentre a Reggio Emilia Luca Vecchi, sostenuto dal PD e altri del centrosinistra, dovrà vedersela con Roberto Salati del centrodestra. Tante sfide interessanti anche al Sud, si parte da Avellino, dove il candidato del centrosinistra, Luca Cipriano, è al ballottaggio con Gianluca Festa, sostenuto da una coalizione civica. Il secondo turno nei comuni più popolosi si rende necessario perché nessuno dei candidati ha ottenuto il 50% più uno dei voti. Questa volta basterà prendere un solo voto in più dell'avversario per essere eletti.