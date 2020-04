Baretta: misure per erogare ulteriori 200 miliardi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il supporto della Banca d'Italia continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione del credito all'economia ed è pronto, come sopra precisato, ad intervenire ancora e incisivamente per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, per far fronte alle pesanti difficoltà intervenute. In particolare, come comunicato ieri dal Ministro Gualtieri, il Governo sta ultimando il lavoro per rafforzare le misure descritte, con una nuova misura per quanto riguarda le imprese, che consentirà di erogare ulteriori garanzie per complessivi 200 miliardi.