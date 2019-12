Bellanova a SkyTg24: Mittal deve rispettare accordo firmato

Le possibilità sono quelle che si devono determinare al tavolo del confronto. Io consiglio a tutti, a partire da me, ma chiunque deve sedere al tavolo e affrontare questa vicenda, di non cedere alla propaganda, di non cedere a ricette facili, di non prendere in giro le persone. Che tradotto però che cosa significa in concreto? Che tradotto significa: Mittal ha sottoscritto un accordo un anno fa. In quell'accordo c'era l'impegno a mantenere il posto di lavoro per 10700 persone, a realizzare il piano industriale e il piano ambientale, facendo investimenti per oltre 4 miliardi di euro dell'investitore, più un miliardo di euro che erano quelli recuperati dal Riva e che devono servire per fare l'ambientalizzazione del perimetro esterno all'ex Ilva. Mittal bisogna riportarlo esattamente lì. Io ho dichiarato nei giorni e nelle settimane scorse: non bisogna dare pretesto a Mittal sulla questione dello scudo. Però Mittal ha già detto che non è quello il punto centrale in realtà. Esattamente e adesso Mittal non può pensare di giocare con la vita di oltre 10000 persone, né può giocare con lo Stato italiano.