Bellanova: noi non siamo il partito delle tasse

Noi non siamo il partito delle tasse. Noi siamo come qualcuno dice, un partito piccolo, ma abbiamo grandi idee, perché si può essere un partito grande e avere idee arretrate. Noi vogliamo dare un contributo per costruire nel merito, passo passo la soluzione ai problemi che questo paese si trova ad affrontare. Questo non si può fare con la testa rivolta all'indietro, né con il rancore. Noi con un sorriso vogliamo contribuire ad aiutare le persone a vivere meglio.