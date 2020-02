Bergamini: "Maggioranza balorda crea tensioni in parlamento"

Quando si fanno maggioranze balorde, e questa non è la prima che vede la luce nel nostro Paese, ma quando nascono è evidente che nella dimensione del Parlamento si creano tante tensioni, perché una maggioranza balorda spesso è sull'orlo di scindersi, di rompere tutto, e quindi c'è una fibrillazione in Parlamento, perché è evidente. Non c'è nulla da nascondere. A nessuno fa piacere interrompere una legislatura; per farsi eleggere è difficile.