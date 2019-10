Berlusconi su manovra: "L'oppressione fiscale aumenterà"

Abbiamo sempre inteso combattere uno Stato che è ostile ancora oggi, ostile ai cittadini. L'oppressione fiscale che si è ingigantita aumenta anche adesso con questa nuova ipotesi di manovra. Il risultato dell'Umbria, come ha ricordato Matteo poco fa, è importantissimo per non lasciare troppo tempo al Governo. Questi signori che sono l'esatto contrario di ciò di cui l'Italia e tutti noi cittadini italiani avremmo bisogno.