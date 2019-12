Bernini a Sky Tg24: no stampella governo, serve serietà

Non mi sembra il caso di andare a cercare di raccattare all'interno del Parlamento nuove forze, sedicenti responsabili che facciano da stampelline a un Governo che evidentemente fa fatica ad andare avanti. Qui c'è in gioco il futuro del Paese. C'è in gioco, nel caso della Banca Popolare di Bari, il futuro di tanti risparmiatori e non parlo degli azionisti, non parlo dei manager su cui giustamente sarà la magistratura a fare chiarezza. Qui bisogna, credo, soprattutto essere seri.