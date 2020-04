Bernini: opposizione mai ascoltata

Lei non ci ha mai teso la mano, signor Presidente del Consiglio, anche se noi le abbiamo dato la nostra disponibilità, però, si ricordi, no guardi, l'opposizione è costruttiva, è un percorso a doppio senso, non è un percorso di ascolto unilaterale di obbedienza di un'opposizione che vede respinti sistematicamente tutti gli emendamenti e tutte le buone ricette pensate nell'interesse del Paese.