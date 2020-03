Bersani: 3,6 mld non basteranno, bisogna sbloccare cantieri

Io non credo che basteranno nella prospettiva 3 miliardi e 600 mila. Questo è abbastanza scontato. Nell'immediato bisogna fare cose giuste, senza sprecare soldi e che funzionino. Allora, a me pare piuttosto ragionevole che noi nell'immediato ci preoccupiamo, come si sta preoccupando il Governo, di sospendere le cartelle, gli adempimenti fiscali, la questione dei mutui e così via. Fase due: questa settimana bisognerà innescare qualcosa che muova il mercato interno. Alla fine, a muovere il mercato interno ci sono l'edilizia e le opere, ma anche qui lasciamo stare i piani e le grandi opere.