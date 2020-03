Bersani: rischio liquidità per piccole e medie imprese

Attenzione al sistema di liquidità delle piccole imprese. Qui adesso ci sono norme che rafforzano un po' i consorzi fidi, però, ragazzi, noi abbiamo davanti dei mesi nei quali un sistema di piccole imprese, non vendendo, non operando e non lavorando, avrà dei guai dal punto di vista liquidità con le banche, eccetera, quindi bisogna assolutamente trovare un canale forte e robusto per avere un accesso al credito con garanzie e lì bisogna sostenere queste forme. So che lo si sta facendo in questo decreto, ma facciamola alla grande questa cosa qui, facciamola veramente alla grande!