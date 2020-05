Boccia a Sky Tg24: Santelli ritiri ordinanza o diffida

Il presidente Santelli sa che il luogo del confronto è il tavolo permanente dei Presidenti delle regioni, noi ci siamo visti più volte con i suoi colleghi e mi dispiace perché lei nelle ultime due videoconferenze non si è presentata, non si è nemmeno confrontata. Giovedì è partita la lettera d'invito che si è trasformata in una diffida e le procedure sono partite, le conosce bene quali sono le procedure, ha ancora tempo per ritirare l'ordinanza, se non dovesse farla sa quello che succede quando parte una lettera che diffida ad andare avanti rispetto a quell'ordinanza, mi consentirà di cogliere l'occasione per dire tutte le altre ordinanze che ci sono state trasmesse sono coerenti con DPCM.