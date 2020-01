Bologna, Santori: possiamo fare la differenza a regionali

Siamo qui oggi a Bologna per dire che una alternativa effettivamente c'è e che da una piccola piazza si può arrivare a una grande piazza, e si può arrivare addirittura a cambiare il risultato di un'elezione. La nostra speranza è che queste piazze si traducano in una partecipazione anche elettorale in una presa di coscienza, perché siamo a un punto di svolta, il punto di svolta, non è oggi, ma tra una settimana.