Bonaccini: mercoledì incontro sindacati e parti sociali

La prossima settimana, mercoledì, saremo chiamati e io guiderò una delegazione dei presidenti di Regione, dove andremo a portare alcune richieste che peraltro già prima in videoconferenza ho espresso al Presidente del Consiglio, ma benissimo che mercoledì con le parti sociali, a partire dalle assunzioni economiche, ci sia questo confronto. Serve un provvedimento il prima possibile: ci è stato promesso, con il secondo provvedimento che il governo prenderà la prossima settimana. Alcune misure che vanno dall'estensione della cassa degli ammortizzatori sociali. la seconda è il tema della sospensione-rinvio dei mutui per le imprese. Il terzo è il tema dell'accesso al credito. E poi c'è un tema di interventi su internazionalizzazione e tutto quello che ha a che fare col tema del made in Italy.