Bonafede: falso che governo scarcera i mafiosi

Diciamolo senza giri di parole, il messaggio per cui il Governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante, è totalmente e inequivocabilmente falso. Come correttamente sottolineano gli interroganti nel decreto legge Cura Italia, i mafiosi vengono esplicitamente esclusi dall'accesso alla detenzione domiciliare.