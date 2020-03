Bonafede: 2 settimane sospensione poi nuova organizzazione

Il decreto prevede che da lunedì, per due settimane, viene applicato il regime della sospensione feriale, del periodo feriale per gli uffici giudiziari. Quindi, sostanzialmente per due settimane, a parte le attività urgenti, i nostri uffici giudiziari hanno la possibilità di fermarsi per potersi organizzare affinché la giustizia possa andare avanti, ma vada avanti senza mettere a rischio la salute di coloro che accedono agli uffici giudiziari.