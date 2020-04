Bonetti a Sky Tg24: lavorare per riaprire parchi per bambini

Il quando in modo preciso io non glielo posso dire perché sono rispettosa e, diciamo, come sia Ministro della Repubblica, ma anche come donna di scienza rispetto a quelle che saranno le indicazioni che verranno prese. Quello che dico è che io da oggi credo dobbiamo... lo farò e dobbiamo tutti insieme mettere in campo, invece, il percorso per organizzare, perché il giorno in cui potrà essere possibile farlo - auspico che dal 4 maggio si inizi un percorso di anche apertura da questo punto di vista - dovremmo essere attrezzati, quindi dobbiamo essere pronti e dobbiamo deciderlo adesso per esserlo.