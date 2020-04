Bonetti a Sky tg24: strumenti aiuti per anziani e famiglie

Dovremmo impedire che i bambini, che sembra essere siano meno soggetti diciamo al virus, al contagio del virus o meglio agli effetti poi negativi dello stesso, siano portatori di contagio verso la popolazione anziana. Ecco perché è necessario già da adesso iniziare a programmare la ripartenza. Dobbiamo per esempio sapere, io come ministro della Famiglia, lo devo considerare, che le famiglie italiane che si sono sempre appoggiate sulla relazione tra nonni e nipoti per la cura famigliare, la gestione dei tempi di vita famigliare, non potranno contare su questo aiuto per i prossimi mesi e quindi bisogna iniziare ad attrezzarci uno: per sostenere la popolazione anziana, accompagnarla in questo momento di difficoltà che li vede particolarmente fragili e particolarmente colpiti; due: sostenere le famiglie attraverso strumenti concreti: penso ai congedi parentali, penso ai voucher baby sitter, penso all'assegno che vorrei mettere in campo per poter aiutare le famiglie ad una riorganizzazione necessaria.