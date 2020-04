Bonetti a Sky Tg24:"Possibili riaperture diverse per zone"

Io sono d'accordo che serva un coordinamento ed è per questo che auspico che davvero anche la task force che ha messo in campo il Presidente del Consiglio, ma che in qualche modo sosteniamo anche con un lavoro presso il mio Ministero, con una lavoro parallelo della task force sul tema, invece, propriamente femminile, credo debba esserci una progettazione condivisa e nazionale. Dopodiché so anche che il tema della diffusione dell'epidemia è un tema che riguarda i numeri, le probabilità di contagio, perché da questo dipende il modello di diffusione. Non escludo che invece ci sia poi un tema anche di aree geografiche differenziate, perché noi abbiamo regioni con alti numeri di contagio, e quindi con un'alta percentuale della popolazione che oggi può essere, diciamo, anche infettante e infettata, rispetto ad altre regioni. Credo che questo sia da lasciare a chi si occupa di modelli di diffusione di epidemia, quindi la parte diciamo modellistica ed epidemiologica della parte scientifica. Quindi affidiamoci nella valutazione complessiva a questo. Poi la politica metta in campo la sua responsabilità, le sue scelte nell'organizzare il sistema Paese nel suo complesso.