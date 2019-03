Bongiorno: castrazione chimica trattamento terapeutico

La castrazione chimica che però forse è giusto chiarire a chi non sa che cosa Significa, che è una forma di aiuto terapeutico, una misura terapeutica, cioè non è una castrazione fisica, è una forma di trattamento terapeutico inibitore della libido e del desiderio sessuale che nel caso dell'emendamento che noi proponiamo, può essere proposto, non viene imposto.