Bonino: sovranisti hanno vinto in Italia, non in Europa

In Italia hanno vinto i sovranisti, questo mi sembra senza ombra di dubbio. Cosa che invece non è successa in Europa e chiunque pensava scatafasci europei, eccetera, in cui in pochi avevamo detto “Guardate che non è così” in Europa i sovranisti e i populisti non hanno vinto. Potranno invocare la Madonna, fare delle processioni nei corridoi di Strasburgo, tutto quello che volete, ma di fatto le famiglie politiche che negozieranno il futuro politico e di governance dell'Unione europea, non vedranno sicuramente l’Italia al tavolo.