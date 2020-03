Borrelli: ok mascherina al lavoro se distanze sono difficili

Sulle mascherine voglio dare informazione di un parere che è stato reso dal Comitato tecnico scientifico in merito all'utilizzo delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro, che è un po' quello che anche qui dentro noi abbiamo. Il Comitato tecnico scientifico, raccomanda di rispettare rigorosamente le distanze che sono previste anche nella direttiva del metro, la distanza che è stata codificata, come principale criterio per la prevenzione e il contenimento dell'infezione virale. In assenza della possibilità di mantenere questa distanza, è raccomandato l'uso della mascherina.