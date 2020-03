Borrelli: trend contagiati è al ribasso

Oggi registriamo 414 guariti, quindi un numero più elevato di guariti di ieri, e porta il totale a 2.749. Il numero dei nuovi casi positivi è di 2.470 è un numero a ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della Provincia Autonoma di Trento, ma il trend, come avete visto anche dalle comunicazioni della Regione Lombardia, è un trend in ribasso, registriamo questo dato. Il totale attuale dei positivi, quindi, è pari a 23.073, di questi 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi; 1851 in terapia intensiva, quindi sono sempre il 10% dei contagiati positivi; e registriamo, purtroppo, anche oggi 349 deceduti.