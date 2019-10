Boschi: governo deve andare avanti fino al 2023

Abbiamo da dare risposte concrete alle famiglie italiane, ai tanti giovani che non hanno un lavoro, alle piccole imprese che ci chiedono di pagare meno tasse. Il Governo deve lavorare sulla legge di bilancio e dare risposte agli italiani, ed è quello che faremo già in queste ore. Sinceramente non commento i risultati dell'Umbria, tanto più quelli che riguardano un altro partito. Io credo che noi dobbiamo andare avanti con il lavoro del Governo nell'interesse dei cittadini e dobbiamo andare avanti con una legislatura che deve arrivare al 2023.