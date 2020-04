Brunetta; per cartà di patria voteremo sì a scostamento

Nel Paese sta ammontando la rabbia, lo sentiamo tutti, sta ammontando il rancore, la paura, la disperazione, per questo mi vergogno un po' a parlare di Def e di scostamento in prima persona. Lo Stato, il Governo, sono visti come lontani. Per questa ragione, voteremo contro il Documento di Economia e Finanza e, per carità di patria, voteremo a favore dello scostamento.